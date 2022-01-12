順藥(6535)缺血性中風新藥LT3001獲美FDA快速審查認定(Fast Track Designation)，將可獲得臨床開發方案及藥物核准條件的密集諮詢、滾動式審查作業以縮短文件往返時間，並有優先審查的機會。受惠於此機制，將確保LT3001的臨床研究及數據符合取證條件，可縮短審查時間，有利於加速藥證核准。

順藥董事長暨總經理林榮錦指出，FDA快速審查機制旨在鼓勵生技公司加速開發可治療嚴重疾病或未被滿足醫療需求之藥物，LT3001獲此項認定不僅凸顯出其治療潛力與需求，更可降低開發風險、加快取證時程，可望及早造福更多患者與家庭。

LT3001是一個專為缺血性中風設計的創新藥物，並已於2021年8月完成台灣及美國兩地進行多中心、隨機雙盲、單劑量、安慰劑對照之臨床2a期試驗解盲，取得正向數據結果。結果顯示中風後24小時內之缺血性中風病患在接受LT3001的治療後，不會增加其腦出血的風險，且可觀察出改善神經行為與功能性潛力。

針對美國市場臨床專案進度，LT3001已於2021年9月通過FDA許可進行併用器械取栓多劑量給藥之二期人體臨床試驗，此外，亦積極籌備台灣、美國未併用器械取栓多劑量的LT3001臨床2b期試驗，預期在獲得FDA快速審查認定下，可望大幅縮短上市時程。