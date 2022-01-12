玉管處表示，主峰沿線步道還有殘雪、路面結冰，因此建議山友要裝備冰爪才能登頂。(玉管處提供／吳建輝南投傳真)

玉管處也提醒，因為高山區氣溫嚴寒，因此呼籲山友要做好自身保暖工作，也要留意天氣變化，多加留意自身身體健康狀況，勿貿然攀登，才能確保安全。(玉管處提供／吳建輝南投傳真)

強烈冷空氣襲台，全台各地都出現10度以下低溫，而全台最冷的地方包括玉山北峰測出零下4.6度，排雲山莊溫度也是在零下4度，讓排雲山莊的蓄水桶都結冰，玉管處表示，主峰沿線步道還有殘雪、路面結冰，因此建議山友要裝備冰爪才能登頂；氣象局表示，接下來三天仍有機會出現10度以下低溫，呼籲民眾要做好保暖工作。

玉管處表示，12日排雲山莊的天氣為陰天起濃霧，因為11日住宿民眾包括排雲48人、圓峰山屋11人、荖濃溪營地5人，因此都會加強宣導雪地登山宣導，而因為玉山附近步道都還有殘雪結冰，因此容易造成路面濕滑，因此建議山友要穿冰爪才能登頂。

玉管處也提醒，因為高山區氣溫嚴寒，因此呼籲山友要做好自身保暖工作，也要留意天氣變化，多加留意自身身體健康狀況，勿貿然攀登，才能確保安全；氣象局也持續發布低溫特報，將持續會有10度以下低溫發生，將持續到14日會更乾冷。