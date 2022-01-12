高雄42歲龔姓男子及49歲邱姓女友12日凌晨因為感情因素發生爭執，沒想到，雙方溝通未果，龔男一氣之下，持電動空氣槍，以槍托部位破壞周遭車輛洩憤，共3部自小客車及1部機車遭嚴重毀損，警方獲報後，將龔男依法逮捕，並將其依毀損等罪，移送高雄地檢署偵辦。

高市警鳳山分局文山派出所12日凌晨2時許接獲民眾報案，稱鳳山區文龍東路有人持槍砸車，警方到場後，發現邱男手部受傷，並在1樓叫囂，且巷弄內有3部自小客車、1部機車受到損毀，警方調查後，發現是龔男與邱女因感情因素發生爭執，持電動空氣槍托破壞所致。

警方調查發現，龔男與邱女因感情因素發生爭吵，龔男至現場找女友溝通，因溝通未果而持電動空氣槍，以槍托部位破壞周遭車輛洩憤，3部車輛玻璃破碎、車殼也被刮花，另台機車則倒在一旁，龔男破壞車輛時，不慎弄傷手部，員警先將龔男送醫治療，隨後依毀損等罪移送高雄地檢署偵辦。