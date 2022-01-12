鑑於近來酒駕肇事造成無辜用路民眾不幸傷亡事件，橋頭地檢署12日表示，即日起將由檢察官檢視與檢察長核定，不再輕易地易科罰金，目前已對兩例酒駕經檢察長核定不准易科罰金而諭知送監執行。

橋檢說，即日起將從嚴審核酒駕案件是否准予易科罰金之標準，二犯酒駕以上案件，由檢察官視案件情節，除非案件情節較輕且被告有具體事實足認有治療酒癮，或不適合送監執行等情事，將一律報請檢察長核定，依法不准易科罰金，送監執行，以維持法秩序。

對於案件是否得准予易科罰金，檢察官將視被告至酒癮治療合作醫院，進行3個月以上（且至少3次療程）之治療結果，再決定是否准予易科罰金。

檢察官對於多件經法院判處6月以下有期徒刑得易科罰金之酒駕被告，認為「易科罰金難收矯正之效或難以維持法秩序」，而報請檢察長核定不准易科罰金送監執行在案。

潘姓被告6犯酒駕，經法院判處有期徒刑6月，併科罰金新台幣6萬元。以及鍾姓被告4犯酒駕，經法院判處有期徒刑6月，併科罰金6萬。兩人經橋檢執行科檢察官報請檢察長核定不准易科罰金而諭知送監執行。

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