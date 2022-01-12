新冠病毒肆虐全球，近期桃園機場群聚案已累積24例確診，社區感染風險再起。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今質疑，今年1月1日至11日，美國境外移入個案高達218例，占全部境外確診總數的55％，指揮中心卻未把美國列為重點高風險國家，痛批疫情指揮官陳時中政治凌駕專業，因為政治壓力，不敢把美國列為高風險國家。

邱臣遠指出，今年1月1日至11號，美國境外移入個案高達218例，占全部境外確診總數的55％，第二名的越南只有19例。但美國始終未被列入重點高風險名單，入境檢疫三種方案可以隨便選，反觀被我們標註為「高風險名單」的10個國家，入境確診人數根本排不到前五名，卻都要送入集中檢疫所14天。

面對外界質疑，陳時中卻宣布「全部取消重點高風險國家」，不考慮各地區嚴重性，也不用考慮往來密切程度，除了帛琉外全部列為「加嚴之三級流行地區」，都不強制送集中檢疫所14天，只有搭乘歐美航線的長程旅客要入境採檢。

邱臣遠痛批，台灣未將美國列為「重點高風險國家」，反而南非等非洲國家入境台灣病例少之又少卻被列入，恐是「政治凌駕專業」，因其他壓力，不敢把真正疫情嚴峻的國家列入高風險名單。

「不要讓政治決策，導致第二次三級警戒。」蔡壁如說，陳時中為了美國，移除重點高風險國家，改成已加嚴的第三級流行地區，完全是掩耳盜鈴，呼籲不要讓錯誤的政治決策，導致疫情警戒再升級，台灣禁不起再一次的三級警戒。