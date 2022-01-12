精密金屬機械加工大廠時碩工業西安廠2021年12月底配合當地政府防疫措施而停工，2021年12月合併營收年成長逾12％，創同期新高，2021年合併營收突破43億元，飆史上新高。

時碩表示，時碩西安廠生產線部分員工留守，關注工廠安全，間接單位員工居家上班，復工時間需等待西安市政府通知復工，不過今年營收挑戰兩位數成長的營運目標不變。

大陸西安爆發Omicron變種病毒確診案例，時碩西安廠生產工業儀表等工業應用產品為主，配合大陸西安市政府防疫措施，2021年12月23日起停工迄今。

時碩表示，時碩西安廠因應歐美客戶過聖誕節及新年假期而提前拉貨，加上今年農曆年提前到來，生產備庫存，時碩2021年12月合併營收3.46億元，年成長12.34％，並未受停工影響。2021年合併營收43.06億元，年增幅22.49％，2021年不單締造連四季單季營收破10億元紀錄，還改寫營收歷史新高。

時碩表示，時碩預期晶片短缺問題逐漸緩解，工業應用維持成長動能，航太產業最壞情況已過及客戶訂單逐步回升，對今年營運持樂觀看法。