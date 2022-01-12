即將邁入農曆春節，近期返台民眾越來越多，不只天天有雙位數新冠肺炎境外移入旅客，桃園國際機場也爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心急忙調派PCR儀器到桃機，立委洪孟楷今批評，去年9、10月就不斷提醒春節防疫要小心，既然新增81台儀器早就能到，為何拖到現在？認為各單位現在是慢半拍、補破網。

據統計，昨（11）日桃園機場長程入境航班中，總共625名旅客，58名被檢出新冠肺炎陽性，比例達9.28％，城市包括雪梨、洛杉磯、西雅圖、舊金山、杜拜、伊斯坦堡等。

1月11日桃園機場長程入境航班中，總共625名旅客，58名被檢出新冠肺炎陽性，比例達9.28％。（交通部提供／陳祐誠傳真）

洪孟楷認為，疫情指揮中心看完桃機稱有205項缺失，桃機人員覺得很倒楣，甚至傳出被中央「放生」，獨自守了國門2年，許多作業都要靠自己摸索，現在還被指揮中心指責，「責任到底在誰手上？」

洪孟楷指出，桃機前進指揮所指揮官王必勝看完桃機狀況後，調配PCR檢測儀器，從20台提高到101台，可見之前明明可以增加，為何不超前部署？去年大家就知道過年很危險，結果最近的亂象，只看到桃機不斷在補破網。

立委李昆澤也點出，桃機有清消不洽當、防護不確實、管控不確實3大疏失，要求重新訂定工作指引以及SOP。

交通部長王國材回應，桃機與衛福部工作都很認真，沒有人想在工作上被疫情感染，桃機有他們的SOP，經國家護理隊檢視後，一些程序可以做得更精緻，就遵照疫情指揮中心詪的建議。

王國材表示，因應入境高峰，所以PCR檢測儀器要增加，主要是彌補長程航班，包括歐洲、美國、中東、紐澳等4個區域，旅客進來就會做PCR檢測，確診就直接後送，避免增加接觸機會。