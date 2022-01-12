坤輿公司經理王亞綺控訴自救會攻擊她，導致她手部、頭部受傷。(李京昇攝)

坤輿公司經理王亞綺的母親當場痛哭。(李京昇攝)

坤輿公司經理王亞綺的兄長與弟弟，直指自救會欺人太甚。(李京昇攝)

反坤輿自救會成員拿出看板抗議。(李京昇攝)

反坤輿自救會與在地居民，12日上午再次集結在坤輿公司門口抗議。(李京昇攝)

反坤輿自救會長陳清鑫反控，坤輿公司也是施暴者，沒有資格和居民溝通。(李京昇攝)

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村設置事業廢棄物掩埋場，引起地方居民抗議並組成自救會，坤輿公司12日上午欲與自救會再次溝通協調，並下最後通牒要求自救會撤除阻擋門外的水泥塊，否則將提出告訴，但雙方爭論不休，談判仍破局得不到結果。

2021年12月28日坤輿公司進場測試，反坤輿自救會發起抗爭，並與坤輿公司發生衝突，雙方人馬多人掛彩，事後鬧到要互告的局面。

坤輿經理王亞綺與員工，今天到公司門口前試圖與自救會溝通，並架起木製支架，上頭擺放多張她受傷照片、以及反控自救會打人的畫面。

王亞綺說，自救會抗議前一天，搬出棚架、水泥塊阻擋在公司門口，試運轉當天自救會成員還暴力相向，造成她頭部、手部都受傷，不過她至今都還沒提告，就是希望能跟居民溝通。

她表示，受傷之後生活不便，還要依靠80歲的老母親幫忙更衣，讓她身心受創，也造成家人擔憂，她今天只要求自救會把阻擋的水泥塊移除，若自救會執意不撤離，她將提告來捍衛權利。

反坤輿自救會長陳清鑫反控，當天坤輿公司和他們的保全，也有對自救會成員和當地居民動手推擠，導致20、30人受傷，並到竹南警分局做筆錄。

陳清鑫表示，現場狀況要以警方蒐證畫面為止，並非坤輿公司秀幾張照片，就能指控鄉親打人，坤輿公司身為施暴者也沒有資格召開協調會，他們公司是想要製造和平假象，讓現場警方撤離，然後再請黑衣人對付鄉親。

雙方爭論不斷，一直未能達成共識，當王亞綺講述經歷時，她的老母親也在一旁痛哭，到場聲援的兄長和弟弟，也氣到直指自救會侵門踏戶。

兩方人馬僵持不下，得不到共識，王亞綺也下最後通牒，若自救會不願撤離，坤輿公司下午將提告。

竹南警分局今天也派遣2、30名警力到場戒護，避免衝突發生，警方呼籲，雙方務必理性溝通，都有權利爭取自己的權益，但出現違法情事，一定會依法秉公處理。