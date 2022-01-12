桃園機場群聚不斷擴大，北市聯醫中興院區昨也爆群聚感染，本土個案累計43人確診，加上境外移入不斷創新高，感染科權威黃立民表示，現在雙北是最危險的時候，若未來一周出現2、3起不明感染的確診，就要考慮升3級警戒。

Omicron傳播威力強大，昨日8班長程航班、625人抵台就驗出58人確診，加上本土確診連環爆，已經有43人染疫，引發外界恐慌，擔心疫情會像去年5月一樣大爆發，升三級警戒，對此台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民接受《ETtoday》採訪表示，目前看來最危險的地方是雙北，若未來一周內出現2、3例不明感染源個案，就要考慮升三級，若僅就現在桃機群聚通報出來的數字，還沒有馬上升三級的必要。

與去年5月疫情大爆發相比，黃立民指出，去年5月的社區感染是傳播多時才被偵測出來，但這次發現時間早，若全民認真防疫、政府針對個案盡量匡列隔離、盡量疫調，雖然難度很高，但還是機機會守住。

防疫部分，除了大家落實戴口罩、勤洗手之外，黃立民說，醫療端與公司端的嚴守也是阻斷傳播鏈的關鍵，像是有感冒症狀的民眾，到醫院、診所求診前，可以先買快篩試劑或到社區採檢站先檢驗，以及員工數眾多的電子廠或工廠、有較多身體虛弱住民的長照機構，也需加強防疫，找專人監督SOP。