受到去年獲利創新高、升息迫在眉睫等因素下，近期金融股價格飆漲，有網友透露手上的金融股獲利已經超越過去10年的股利，因此上網詢問是否該賣獲利了結？有不少人建議，既然已超過10年股利，先賣掉入袋為安再找低點進場就好，甚至有內行網友透露，會選在美國第一次升息前後或股利公布後再賣掉。

該名網友在《PTT》論壇上以「金融股該不該出場了？」為題發文表示，當初只是看好金融股穩定配息，所以每個月固定買就放著不管，但最近金融股價格飆漲，光價差就超過10年配息，因此開始思考要不要先獲利出場。

原Po也附上對帳單佐證，只見他雖未透露購買的3支金融股標的，但已分別獲利超過15萬、7萬及3萬，未實現獲利超過26萬。

文章引起網友們熱烈討論，許多人認為，既然已經超過10年的股利，先獲利了結不為過，可以等位階低一點再進場，「當然要趕快走了，10年根本賺不到這麼多不是嗎」、「誰說存股不能做價差，想賣就賣」、「超過10年配息 可以出場了啦」、「想好資金要去哪就可以出」、「建議可以出一半」、「我出了一些了，放一年也不一定賺超過這個。」

此外，有內行人建議，可以等美國第一次升息前後或等今年股利公布後再考慮賣出，「不用，放到升息」、「要升息了，閉著眼睛抱都贏好嘛，傻瓜才出金融股」、「我會等美國第一次升息前後再賣」、「股利公布後會再炒一波，再賣」、「現在創新高，風險也高，一年總會有一兩次可撿便宜，有耐心就好」、「先出，崩了再撿回來放。」