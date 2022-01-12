台鐵最具代表性的藍皮解憂號觀光列車，上路2個多月人氣不減，今年春節假期1月29日至2月6日長達9天，已有不少旅客準備攜家帶眷搭藍皮解憂號來趟走春之旅，除夕、大年初一、初三銷售超過9成。雄獅旅遊宣布，為慶祝藍皮將迎來破2萬報名人次大關，尋找第2萬名搭乘的幸運兒，1年內可享不限次數免費搭乘體驗。

藍皮解憂號提供旅客復古又新潮的鐵道旅遊新體驗，更是現下網美打卡IG的熱門選項，年節搭乘不但可免塞車之苦，還可一次飽覽南迴祕境和「海上列車」美景。因應好評不斷，特別過年加掛車廂，單程票價499元起，贈送藍皮紀念獨家口罩，距離過年剩下倒數不到20天，套票僅餘最後席次。

若想跟團走透透，雄獅旅遊安排過年走春招財團，除搭藍皮解憂號之外，還能到苗栗欣賞喜氣炮仗花、走訪位在高雄的佛光山佛陀紀念館為新年祈福，5天4夜環島遊2萬1999元起。或選擇大年初一出發，搭藍皮玩2個縣市，再前往斯卡羅、知本溫泉，走春全台最大土地公廟「車城福安宮」，讓旅客旺一整年。