近期有逾40名地方人士連署陳情，呼籲民眾黨在中正萬華的議員初選應採全民調。（翻攝）

連創黨黨員、新營里長何國榮也加入連署。（翻攝）

台灣民眾黨全力備戰2022地方選舉，台北市議員人選大致底定，據悉，民眾黨前公關長吳怡萱在黨內獲取高支持，沒意外將出征中正萬華區，但對手前法官張耀宇質疑黨未用全民調，恐忽視候選人地方實力，近期更有逾40名地方人士替他連署陳情，名單中不乏宮廟、市場、企業代表，連創黨黨員、新營里長何國榮也加入連署，但黨部主委林國成表示，自己沒收到陳情，強調程序在去年9月都寫得很清楚，就照遊戲規則進行。

民眾黨台北市黨部議員提名作業即將完成，流程共3階段，分別為黨員投票、幹部投票（各占比40％）及評鑑小組審核（20％），規畫6選區各提1人參選，前2階段已進行完畢。中正萬華區部分，因吳怡萱在黨員、幹部投票都大獲全勝，遙遙領先前法官張耀宇，若無意外將被順利提名。

未料地方對此傳出異音，不少與張耀宇互動良好的在地人士，認為吳身為空降兵，少在基層耕耘，選上後恐對選區恐貢獻不多，便群起連署「支持中正萬華初選應採全民調」的陳情書至北市黨部，要求林國成正視地方聲音。本報獨家掌握名單，其中逾20名里長表態支持，其餘則有市場自治會、義消義警、餐飲企業及宮廟代表，連署人數達40名。

陳情書內容指出，北市黨部初選評鑑機制是採小範圍且非能反應選區實際支持情況，無論最後由誰出線，均無法真正評價該候選人的實際優勢與地方實力，即使連署人非民眾黨員，但為了中正萬華區的福祉和柯文哲政策之延續，建議該區議員候選人評鑑制度應採全民調，還點名擬接棒柯參選下屆市長的黃珊珊接受陳情。

身為柯文哲重要樁腳的新營里長何國榮更寫信給黨，內容提到張耀宇拜會他時有提及初選制度，他認為現行方式不符柯文哲一向公平、公正、公開的要求，建議採全民調方式辦理。

知情人士透露，地方盛傳黨部主委林國成與在地無黨籍議員、昔有「柯家軍」之稱的徐立信交情頗深，為避免過強的民眾黨人選出線瓜分票源，才屬意地方實力較弱的吳怡萱出征，意在「保送徐立信」，一箭雙鵰。

對此，張耀宇證實有地方頭人替他連署，他也批評黨部提名機制有瑕疵，質疑林國成不知哪找來48名遴選幹部和素昧平生的黨員，就要這群人協助初選作業，代表性和民意基礎薄弱，評選時也難以顧及候選人地方實力，僅靠個人喜好，彷彿回到30年前黨國時代「黨要誰選就選」，那何必對外宣稱有評鑑機制？

吳怡萱則質疑，有意參選的黨內夥伴，都是充分了解且願意接受台北市黨部的運作模式後才進行初選，部分候選人卻在最後關頭，試圖破壞原本的制度，難道是認為初選結果對自己不利，才做出自相矛盾的行為嗎？柯主席公開說過，民眾黨很弱，此時更該團結一致，努力讓黨更壯大，而非利用小動作進行內耗。

林國成也強調，程序在去年9月1號公告都寫得很清楚，全民調可能要下一屆中央再檢討，自己沒有收到陳情，就是照遊戲規則進行，不要進行完了還要全民調，那乾脆用普選好了，直接進入選舉。

對於遭批民意基礎薄弱，林國成強調，每個黨都有自己的規則，他明白憎多粥少難免會有遺珠之憾，37個人當中，有被推薦的人就會說公正，沒被推薦者就認為有所不公，這也是人之常情，但應理性看待，任何方式都有優缺點，不能說你的規則才是正確、公正的。