文化部12日公布入選111年度「台灣品牌團隊計畫」補助名單，包含財團法人雲門文化藝術基金會、財團法人擊樂文教基金會、紙風車劇團、財團法人優人文化藝術基金會、唐美雲歌仔戲團、明華園戲劇團，共6個表演藝術團隊，總補助金額為新台幣1億500萬元。

111年度核定補助財團法人雲門文化藝術基金會3600萬元、財團法人擊樂文教基金會1700萬元、紙風車劇團1650萬元、財團法人優人文化藝術基金會1250萬元、唐美雲歌仔戲團1250萬元、明華園戲劇團1050萬元。

文化部表示，文化藝術最能展現台灣的文化國力，也是最好的文化外交，台灣品牌團隊將台灣文化藝術之美推向國際，期許未來有更多、更豐富的國際藝文交流，讓更多人看見台灣。

文化部表示，本次入選的台灣品牌團隊，面對疫情考驗，積極開發線上播映並售票的可能性，推動台灣表演藝術邁向數位轉型的新里程碑，文化部及評審委員均予以高度肯定。雲門文化藝術基金會持續扎根台灣，迎向國際，力求於疫情中維繫表演藝術的國際能見度；擊樂文教基金會以多元豐富的展演，延續創團35年的能量，開創打擊樂新格局；紙風車劇團迎來成團30周年紀念，更多精采的演出將陪伴孩子們以笑容及勇氣面對生活；優人文化藝術基金會獨特的身心靈表演方式，在紛擾的世界中傳遞安定人心的力量；唐美雲歌仔戲團以大型製作迎接創團25周年紀念，老中青三代演員共同演繹，再現歌仔戲榮景；擁有93年歷史的明華園戲劇團，將進行團史的數位保存，典藏歌仔戲之美。

文化部表示，「台灣品牌團隊計畫」自102年起推動，每年透過評審機制，評選出台灣品牌團隊，以協助專業發展的演藝團隊永續經營，發揮藝文扎根的文化影響力並回饋社會，創造品牌形象，促進國際交流合作。