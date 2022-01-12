河口發現疑似F-16V殘骸

台灣折損了1架最近才升級的F-16V戰機，就在空軍宣布，這款戰機成軍，全面發揮戰力幾星期後，這架戰機便發生墜海事故。

據《動力》（The Drive）網11日報導，這架機號6650的嘉義基地F-16V戰機原本是在1990年代末交付給台灣空軍的F-16A，後來才升級。而台灣空軍是全球率先部署F-16V的空軍，在台灣空軍的戰機中，F-16V也是最先進的一款。

原本按照計畫，台灣空軍要接收144架由F-16A/B 改裝的F-16V，但後來陸續折損為141架，如今再發生墜海事件，進一步減為140架。事實上，台灣在歐巴馬政府拒絕出售新打造的F-16後，早在10多年前就打算升級F-16。

而洛克希德馬丁（Lockheed Martin）2012年10月贏得18.5億美元（近512億台幣）的升級作業合約後，卻因為美國空軍放棄平行升級F-16的戰鬥航電系統程式擴充套件（CAPES）專案，迫使台灣承擔額外的測試相關費用。洛馬在美國升級前兩架F-16V後，後續作業則由漢翔航空（AIDC）接手，而所有的升級作業如今預計在2023年底前完成。

除了升級外，F-16V也將加裝如AGM-88高速反輻射(HARM )飛彈、AGM-154聯合距外武器 ( JSOW )，還有射程達170英里（近274公里），具有精準打擊力的增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）等新武器。

近年中方空軍不斷出動大批軍機侵擾台灣防識區，加上在研製自家戰機上進展迅速，F-16V對台灣空軍的重要性更是有增無減。據《金融時報》（Financial Times）報導，從2020年9月開始，中方每個月平均有20天出動軍機侵擾台灣防識區。而去年10月時，短短4天至少有149架中方軍機一波波地飛進防識區。

對台灣空軍來說，F-16V才宣布成軍不久，就折損戰機，不啻是一大打擊。自2020年起，包括F-16A和F-5E在內，這是台灣折損的第6架戰機。就在中方軍機加快在台海上空活動步調，台灣空軍吃緊地回應之際，戰機接連發生事故，只能說是時運不濟。