「鋼鐵V」徐若瑄上月捲入王力宏與李靚蕾婚變風波，她三度發文澄清和王力宏之間絕無私約，但難釐清外界紛紛擾擾，上月底還傳出原本計畫唱進小巨蛋的計畫恐將取消。昨(11日)徐若瑄發文宣布出道31年首度在小巨蛋開唱的計畫不變，「『5/7 小巨蛋』不見不散！」更預告自己會進化成「鋼鐵V2.0」。

因李靚蕾暗指王力宏不顧規定硬要參與某位人妻好友的聚會，引來外界對號入座猜測是否是徐若瑄，對此，她第一時間透過公司駁斥，並揚言要提告影射抹黑傳聞，之後她二度強調和王力宏之間清白，指出王力宏去年參加過她家聚會兩次，自己沒有踰矩對不起丈夫，喊話希望王力宏出來面對化解，但卻始終未得到對方回應。

徐若瑄宣布5月7日到小巨蛋開唱。（圖／翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

對此，徐若瑄心灰意冷表示：「患難見真情，感謝很多好朋友的關心問候，也讓我看到誰是真正的朋友」，再次澄清自己並非外界口中破壞別人婚姻的第三者，老公李雲峰也發聲明支持徐若瑄，指出：「做為徐若瑄的另一半，我很了解她的為人，我相信她」。

上月底，《鏡週刊》報導，因身陷風波，徐若瑄原定在2022年到小巨蛋開演唱會的計畫恐有變數，而她原本自己滿心期待準備此事，更親自上陣幫忙想宣傳活動、設計周邊商品等，沒想到可能落空，當時徐若瑄威威嚴娛樂公司沒把話說死，回應：「我們經紀團隊很心疼Vivian，演唱會是5月的行程，還不急，現在最重要的是，希望她多休息，所以還沒和她談到這件事，目前一切沒有改變！」，徐若瑄昨則在社群網站宣告開唱日期定案為5月7日，雖因未開啟留言功能不知網友反應，但已引來近萬人按讚，屆時她在台上是否會談到近期心情？也使外界好奇。