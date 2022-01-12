澎湃新聞12日報導，河南面臨Delta和Omicron毒株輸入疫情的雙重挑戰，疫情已波及7個地市，重點是鄭州、禹州、安陽。據河南省衛健委最新通報，11日0—24時，河南全省新增本土確診病例118例（鄭州市12例，安陽市65例，許昌市41例）；1例本土確診病例治癒出院。河南省本輪疫情單日新增確診病例首次超過100例。

此前的1月9日0—24時，河南全省新增本土確診病例60例（鄭州市24例，安陽市15例，許昌市21例）；1月10日0—24時，全省新增本土確診病例87例（鄭州市11例，安陽市2例，許昌市74例）。

1月8日副總理孫春蘭已從陝西赴河南調研指導防控工作，連日來先後到疫情較重的鄭州市二七區和中原區、許昌市禹州市、安陽市湯陰縣，深入暴發聚集性疫情的超市、工廠、學校以及隔離場所、定點醫院、封控社區，實地了解流調溯源、社區管控、集中隔離、患者救治、服務保障等情況。

鄭州、禹州、安陽三地疫情防控的形勢任務不同，防控工作處於關鍵時期。

其中，孫春蘭強調，Omicron毒株傳播快、傳染力強，對安陽現有的防控措施是個考驗，各項舉措落實得快才能跑贏病毒。要進一步提高核酸檢測、流調排查的效率，採取嚴格的社會面管控措施，盡快阻斷傳播途徑，嚴防疫情外溢擴散。隔離點的管理服務要到位，加強隔離人員的心理撫慰和低年級學生的照護。Omicron毒株感染者臨床症狀以上呼吸道感染為主，要抓緊準備專門的收治醫院，調派國家醫學專家，加強臨床救治和研究，總結救治經驗，完善診治方案。

澎湃新聞報導，1月10日至11日，河南省長王凱在安陽市現場指揮調度疫情防控工作。先後深入到湯陰縣、文峰區部分居民社區、村鎮、醫院、學校和集中隔離點，實地查看防控卡點運行、社會管控、醫護人員防護、環境消殺、物資保障等情況，了解核酸檢測、流調溯源、隔離管控等工作落實細節，並視訊調度內黃縣、滑縣疫情防控工作，與大陸國務院聯防聯控機制工作組專家共同研判形勢、調度指導。

安陽市疫情防控指揮部11日召開新聞發布會介紹，安陽全市暫停人員流動，配合做好全員核酸檢測，確保疫情不外溢、不擴散。特別是湯陰縣、市各城區內所有居民除配合核酸檢測等疫情防控工作外，足不出戶。

對於鄭州和禹州兩地情況，孫春蘭指出，鄭州疫情總體趨穩、防控效果開始顯現，要實施差異化分區核酸篩查，突出重點地區和人群，盡快排查出散在的感染者和風險人員，清除風險隱患，實現社會面「清零」。禹州疫情的社區傳播風險仍然沒有完全消除，要拓寬溯源思路，開展流調「回頭看」，對城中村等區域要逐戶敲門，摸清底數，壓茬推進核酸檢測，加大轉運隔離力度，把密接、次密接人員都管控到位，封控區真正做到足不出戶，縮短疫情拖尾時間。要用心用情做好封控社區群眾的生活物資保障，分類保障疫情期間群眾的基本就醫需求，確保群眾訴求能得到及時回應和解決。

「鄭州市新冠肺炎疫情防控」11日第29場新聞發布會通報統計顯示，自1月4日上午開始至10日15時，鄭州市共組織開展了4輪全員、5輪重點人群核酸檢測，共篩查4816.9379萬人次。從最後一輪篩出病例看，目前病例均處於管控範圍，各縣（市）未篩出陽性病例。下一步，鄭州市將在主城區持續開展核酸檢測「大起底，大篩查」工作，高效排查潛在人群感染者，盡快阻斷傳染源。