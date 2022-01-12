鮑爾鷹派談話不如市場預期強硬，緩解市場對聯準會將執行激進緊縮政策的擔憂，美股周二科技股強彈，激勵台股開高。在台積電續強帶動下，台股早盤一度逾百點，但隨著台積電股價震盪，漲勢快速收斂；台股目前於18300點多空拉鋸。台積電(2330)仍奮力穩盤，金融股也尚穩支撐指數。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在參院連任提名確認聽證會的證詞中，沒有出人意表的重大訊息，緩和投資人憂慮，美股四大指數全面反彈，道瓊工業指數上漲183.15點或0.51%，以36252.02點作收。標準普爾指數上揚42.78點或0.92%，收在4713.07點。科技股那斯達克指數大漲210.62點或1.41%，收15153.45點。費城半導體指數大漲70.06點或1.84%，收3875.44點。

美股強彈帶動，台股早盤以18348.39點開出，上漲60.18點，持續由台積電領軍，指數一度衝高至18394.70點，上漲106.49點；但台積電股價震盪，台股也隨之震盪。

台積電ADR大漲3.33%。台積電今天股價開盤跳空達657元，上漲6元，但盤中一度翻黑，跌1元至650元，也使得台股早盤一度大漲百點後曾翻黑。台積電於明天下午的法說會將成為台股後市走向之關鍵。周二，外資提前轉為買超台積電8260張，帶動台股周二強拉尾盤並翻紅收高。

今天除息的大立光(3008)開盤小開高後快速衝上2480元，上漲40元，一分鐘內完成填息，不過完成填息後追價意願不高，壓抑股價紅翻黑。大立光也將於明天下午舉行法說會。

今日航運的貨櫃三雄長榮(2603)等股價走低，壓抑多頭氣勢。

昨日台股在金融類股和台積電撐盤之下，終場指數由黑翻紅，雖然以一根長下影線紅K棒作收，今早至今開高後壓回，但仍試圖守住短期的五日線。

今日尾盤台指期結算，預料將是順勢結算。目前台股持續走強，但須留意熱錢的去處，未來留意台股外資資金動向。

法人指出，Fed在今年已明示對升息的態度趨於積極，連帶也將促使各國央行跟進升息腳步，此趨勢恐令現有寬鬆環境有所改變。另一方面，台股短線漲幅已大，股市表現相對其他主要國家來得強勢，考量資金面、股市位階及年節因素影響，現階段宜對盤勢抱持謹慎心態，操作不追高。