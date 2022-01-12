南投老家鄰居說，陳奕與她的女兒是同學，看到陳逸失聯的新聞讓她相當著急，平時陳奕相當乖巧，平時見到也都會熱情招呼，現在發生這種事情她根本無法接受。（民眾提供／吳建輝南投傳真）

空軍上尉飛官陳奕失事至今下落不明，12日清晨退潮後，國軍包括陸軍、空軍等也同步展開搜救工作，而陳奕南投老家雙親已經趕往嘉義，留在南投的親屬與鄰居在老家集氣，希望奇蹟出現；而2014殉職同校學長莊倍源，陳奕也曾探望莊媽媽，如今失事莊媽媽與校方都相當焦急，同樣祈禱期盼陳奕能平安歸來。

空軍F16戰機11日在嘉義東石外海失聯，飛官陳奕至今仍下落不明，據傳直升機今早再退潮後的外海灘地發現未彈射的降落傘，但詳情仍有待進一步確認，南投老家鄰居聲淚俱下，盼望陳奕能夠盡快找到，並且平安歸來。

而失聯飛官陳奕與雷虎殉職學長莊倍源，都是來自南投中興高中，莊倍源是雷虎小組中校飛官，2014年進行飛行特技練習時擦撞僚機而墜機，2017年陳奕也曾到莊家探訪，還告訴莊媽媽「我們都是妳的孩子」，如今發生憾事陳媽媽與校方也都相當著急。

南投老家鄰居說，陳奕與她的女兒是同學，看到陳逸失聯的新聞讓她相當著急，平時陳奕相當乖巧，平時見到也都會熱情招呼，現在發生這種事情她根本無法接受，只希望能早日傳回好消息，也希望陳爸陳媽能撐下去，等待陳奕歸來。