世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)暫時獲得入境澳洲的資格，不過澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)仍有權再次取消喬柯維奇簽證，而他在聽證會後馬上又遭到2項指控，包括入境申報不實、新冠檢測結果有誤，他稍早透過個人IG發表了聲明，向世界大眾解釋了這一切。

他在IG上發了一篇長文，解釋了2項指控，其中提到12月的活動行程表，說他12月14日參加了一場在塞爾維亞舉行的籃球賽，當時在場的許多人被檢測出陽性，之後他雖然沒有出現症狀，還是於12月16日參加公開活動同日接受檢測。

12月17日前往網球活動前，他進行了快篩，結果是陰性，喬柯維奇說：「我沒有症狀，且感覺很好，活動後才收到檢測結果是陽性。」接著在18日他接受雜誌專訪，承認當時自己知道確診仍前往，但全程戴口罩並保持社交距離，僅拍照時拿下，回家後就開始隔離。不過他之後坦承當天在行程安排有疏忽。

入境申報不實指控方面，此前他被控有去西班牙訓練，卻申報自己沒有旅遊史。喬柯維奇對此解釋是人為疏失造成：「這是我的團隊代表我來提交的，經紀人誠摯為此行政錯誤(勾選錯誤框框)道歉，這是人為失誤，當然不是有意的。我們生活在全球疫情大流行挑戰性時刻，有時可能會發生這些錯誤」。