李靚蕾11日指控王力宏違反規定硬帶3名男人返家看孩子，王力宏則透過經紀公司回應勿阻撓他探視小孩，並喊話若有證據請提告。李靚蕾今（12日）表示已報警，未來會尋求司法管道以及曝光不堪的證據，昔日鴛鴦徹底撕破臉。對此，知名女律師李晏榕在臉書透露此風波最大的苦主，就是孩子們。

李晏榕是現任台北律師公會性別平等委員會主委、李晏榕律師事務所主持律師，她聽聞王力宏和李靚蕾的婚變事件，今（12日）在臉書感嘆：「不友善的父母，遇上不友善的律師，受苦的永遠是孩子。」網友紛紛留言表示：「真的啊～～～夾在父母之間的小孩好可憐，這真的很創傷耶」、「但不知道蕾媽這方要怎麼才能做到友善又保護自己呢」、「homhom真該換個律師啊」、「這齣戲我快看不懂了」。

王力宏去年12月認正在辦離婚手續，8年婚姻正式觸礁，外界謠傳主因是婆媳問題，李靚蕾盼男方能協助澄清卻遭拒絕，決定跳出來揭發王力宏不忠、召妓、約砲等，王力宏雖發文回擊仍挽回不了聲勢，「左思右想」道歉後宣布暫退演藝圈。

外界以為事件應告一個段落，沒想到李靚蕾昨11日在IG指控王力宏出關後，立刻帶著3個男子硬闖家門，並要求拔除監控，讓她怕得不敢開門，孩子也被嚇哭。王力宏所屬的宏聲音樂則回應：「目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視。」聲明中也提到，「如果李女士握有任何證據，請直接提告」。

李靚蕾今12日再度重錘王力宏，表示她從來沒有不歡迎他回來看孩子，但不明白為何要違反協議中的條約，未經同意硬帶3個男子探視，其中1位還是陌生人，「如果需要證人，一位就夠了，而且可以找一位雙方都能同意/孩子也舒服自在的人選。為什麼要在我一個人的情況下帶這麼多人硬闖？」

李靚蕾表示已經報警了，也會提供不堪的證據，未來更會透過司法解決問題，只是司法需花費大量時間和金錢，來不及保障她的人身安全。