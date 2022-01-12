前國民黨立委、文化大學教授龐建國11日上午在住家處墜樓，警消獲報到場發現他已當場死亡，享年68歲。國民黨立委陳以信今(12日)在臉書透露，和龐有過少數的互動經驗，感受到對方是個溫柔的人，最近才在餐會上巧遇，對方仍是一如往常，甚至不知道對方身體有恙。

龐建國與資深主播妻子邱秀珍，住在內湖一處社區大樓的1、2樓，昨清晨7時，一名70歲李姓女住戶外出運動時，發現社區草皮有一套衣物，靠近一看赫然發現竟是龐倒臥在血泊之中，嚇得趕緊通知管理員報警，警消當場確認龐已明顯死亡。

陳以信指出，雖然不曾當過龐老師學生，甚至和他也沒談過幾次話，但20年前當陳學聖國會助理時，龐老師正是同選區親民黨立委，因此和他在立法院或地方有少數的互動經驗，都感受到對方是很溫柔的人。

陳以信也提到，最近在前老闆餐會中巧龐建國，對方仍是一如往常，自己甚至不知他身體有恙，昨天聽到消息感到震驚又難過，龐期待台灣有公有義，自己衷心盼望，因此一定會繼續努力。有網友在陳臉書貼文底下留言表示，「謙謙君子！龐教授最可貴的優點，是不講同一選區、相同或相近黨籍，其他候選人的不是」。

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