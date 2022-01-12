去年12月26日高雄發生一起嚴重酒駕車禍，造成一家1死3傷，高市警局祭出連續8天取締酒駕勤務專案，防制酒駕。不過近期卻有訊息傳出「高雄市長陳其邁下令高市全體警察，每一個人2小時巡邏，都要開紅單」，還稱消息來自市府人員，交通大隊發出新聞稿闢謠，強調是「假訊息」，更呼籲民眾不要再轉傳錯誤訊息。

近日LINE上流傳「陳其邁下令高雄市全體警察每一個人2小時巡邏，都要開紅單，所以近期不要闖紅燈、紅燈右轉、超速、違規停車、酒駕、紅燈越線，本訊息來自市府人員」，高雄市警局交通大隊指出以上訊息純為網路謠言。

高雄市警局表示，為遏止酒駕造成人民無辜傷亡，除運用各種社團、媒體宣導市民遵守交通規則，並嚴禁酒後駕車，春節前尾牙餐會增多，呼籲「酒前不開車、酒後坐計程車」及「代駕」，並一向秉持嚴正執法，降低酒駕造成無辜民眾傷亡憾事發生，另外也請民眾勿再轉傳不實之網路消息。

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