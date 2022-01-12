日前屏東警方接獲民眾報案指稱，有陌生男子擅入自營學生宿舍停車場，憂心私人活動空間遭不明人士闖入，員警獲報後，立即調閱周邊監視器，已鎖定嫌疑人並通知到案釐清案情。

警方指出，內埔鄉一處校外學生宿舍，有名范姓房東發現宿舍圍牆旁的椅子遭移動，且椅子所處位置上方是浴室透氣窗，心覺有異，經調閱監視器，發現有名陌生男子闖入宿舍停車場，為求慎重，隨即向派出所報案。

內埔警分局接獲報案，立即調閱監視器且重回現場勘查，宿舍圍牆外擺放椅子上方確實有透氣窗，透氣窗正對特定套房浴廁，而非公共澡堂，經警方清查，目前尚未有被害人向警方報案，然而該名男子擅自闖入私人土地公共空間，涉有侵害私人領域活動空間及個人隱私，警方仍依涉嫌侵入住居等罪嫌積極偵辦中，已鎖定嫌疑人，續通知到案釐清。

另有民眾於網路留言稱，去年鄰近校外宿舍也有遭人闖入，懷疑是否為同一人所為。內埔分局表示，前案發生於2021年1月，涉嫌人當時即已查緝到案並移送屏東地檢署偵辦，比對本案監視畫面，該男子特徵及年紀並非當時嫌疑人。

內埔警分局長蘇偉荃表示，對於學生隱私及活動空間遭侵犯十分重視，經成立專案小組調閱監視器及訪查，已查知嫌疑人身分並通知到案，同時也向校外宿舍管理人宣導，除可加裝監視器外，也可加裝警示用探照燈及警嗚器等安全防護設備，以防宵小或不明人士闖入。