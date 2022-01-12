近期寒流來襲，山區更顯濕冷，為讓新店動物之家155隻動物溫暖度冬，只要溫度15度以下或風勢過大，動物之家會適時開啟保溫燈，但因電壓不足問題，好幾次在半夜大跳電，雖以添購煤油暖爐取代，但缺電問題仍存在，新北市動保處去年結合志工盤點出癥結點，將新店動物之家犬舍分割成多間籠舍，提高居住品質，並多次與台電溝通，進行電力改善，現在每間籠舍都有保溫燈，照顧到每隻動物。

另山區飲水也是個大問題，因新店動物之家位於安坑山區，無設置自來水管線，水源都來自山泉水，由於未過濾的山泉水易有寄生蟲及病菌污染，過去長期採購桶裝水給毛寶貝飲用經費龐大，後經接洽多家過濾廠商，總算找到適合山泉水的過濾系統，現在打開水龍頭就能讓毛寶貝安心飲用。

此外也全面增設水霧降溫及大型風扇設備，讓毛寶貝在夏季時可以度過涼爽的夏天。志工陳薏安表示，新店動物之家進行全面翻修，以往新店動之家只有幾個大籠舍，去年在冬季前分割成多間籠舍，並改善長久電力及飲水問題，已大大提昇收容品質。

動保處表示，狗貓是人類的好朋友，由各動物之家帶頭做起，未來會持續加強毛寶貝照顧，讓8所動物之家持續朝向動物樂園方向精進，新店動物之家環境清幽，歡迎民眾前往參觀挑選認養犬貓或帶毛寶貝來散步。