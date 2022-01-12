星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分享，雙魚座、天蠍座、雙子座、水瓶座、獅子座在2022上半年擁有暴富運，財運明顯提升，存款突然增加，手頭非常寬裕。

▍1.雙魚座

雙魚座過去一段時間財運一直呈現停滯的狀態，新的一年終於有所突破，事業重新起飛，有望跳脫傳統窠臼，或是在公司壓抑已久，表現終於被看見，在這個關鍵時刻一定要格外謹慎，把握機會，努力打拚，將能在2022上半年賺得豐富的收穫。

▍2.天蠍座

天蠍座過去投資失利，買什麼賠什麼，這種慘況終於在2022上半年扭轉，近期天蠍座應該開始感受到自己投資眼光變好，財運明顯上漲，無論是基金、股票、不動產，都開始賺錢，就連玩遊戲、打牌、買彩券的運氣都很好，不過要提醒自己不能貪心，否則可能招致破財。

▍3.雙子座

雙子座去年一整年都在努力經營人際關係，不斷累積人脈，或是積極加入新的團隊，這些付出在新的一年終於開始獲得回報，職場上順風順水，貴人運上漲，有望獲得表現機會，負責重要任務，成為長官的左右手，因為表現亮眼，還有機會被高薪挖角。

▍4.水瓶座

水瓶座在2022上半年會開啟許多賺錢門路，只要上緊發條，努力打拚，就能賺得荷包滿滿。這段時間正財運比較旺，在工作上付出就有回報，表現優異，有機會拿到大筆年終獎金。年後有機會找到更優質的工作，薪水和福利都比現在的公司還要好，也有機會靠理財、投資賺取額外收入。

▍5.獅子座

獅子座2022上半年偏財運很好，若有投資習慣的人，有機會突然賺取大筆盈餘，建議要冷靜面對，不要一有變化就拋售，才能獲得最大利益。上半年也可能獲得他人贈送的貴重物品，也適合辦保險、做健康投資，可開始著手規劃。