長期服務發展遲緩兒童、身心障礙者與其家庭的台南市瑞復益智中心，因行政教學大樓使用長達36年，經土木技師公會評估耐震能力不足且多處鋼筋外露，被市府要求限期改善，否則將連續處罰甚至停止使用。但因整建經費高達2600萬元，中心發動募款尋求外界協助，市長黃偉哲得知後，已責成社會局協助向中央爭取經費補助，並籲請社會大眾響應捐款。

位於安平區漁光島的瑞復益智中心為台南第一個發展遲緩兒童早期療育機構，1974年由美籍修女安美麗創建，畢生在台奉獻的神父甘惠忠、吳道遠等人，也都曾在該中心奉獻。

該中心的行政教學大樓，由戰後台灣第一代本土女建築師王秀蓮設計，於1985年完工啟用至今，但因年代久遠、出現滲水，加上3樓走廊天花板也有多處鋼筋裸露，去年中心聘請土木技師公會進行耐震能力評估檢查，結果發現耐震不足後，去年4月收到市府行文限期2年內改善，否則將依《建築法》處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並得連續處罰，甚至限期停止使用。

由於整建經費高達2600萬元，中心不得不對外募款，但因募款進度並不理想，黃偉哲得知即責成社會局協助該中心向中央爭取經費補助。社會局指出，針對瑞復益智中心面臨建物耐震補強整建經費，該局將協助向衛生福利部社會及家庭署申請身障福利機構建築物設施設備補助，並運用台南市公益平台宣傳，鼓勵社會大眾共同響應協助，共同打造身障朋友、發展遲緩兒童一個安全無虞的服務空間。