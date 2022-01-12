在NetFlix熱播的南韓戀愛實境節目《單身即地獄》，開播以來話題不斷，目前共有4對男女組成CP成功逃離地獄島，另外又加入3名新成員讓節目更有看頭。而在節目中展現性感魅力與超強自信的成員宋智雅，近期更頻頻受到其他節目的邀約，而她高人氣的幕後推手這幾日也曝光，讓眾人相當驚訝。

本身就是知名美妝網紅的宋智雅，因甜美的臉蛋與火辣的身材，而在網路上小有名氣擁有大批粉絲追隨，但自從她出演《單身即地獄》人氣更火速飆升，IG粉絲數更瞬間突破280萬，也因此吸引不少電視節目邀請她演出。

近日，宋智雅便登上《全知干預視角》與經紀人一同演出，並揭開宋智雅工作時的神秘面紗，但當她的經紀人一出現時全場都相當驚訝，因為她不是素人而是女星強藝元（又譯：姜藝媛）。但隨後強藝元便解釋，兩人其實是在同一間經紀公司，因合作拍攝短片才結緣變成好姊妹，而目前兩人合作的影片仍在拍攝中，確切播出日期還不確定，間接替兩人的新作品宣傳。

另外，宋智雅接下來還將於13日錄製知名綜藝節目《認識的哥哥》，讓網友相當期待她在節目中與主持人們所帶來的火花，也紛紛留言詢問「智雅又拍片又上節目，該不會要出道了吧？」、「感覺應該是要出道了」、「都拍片了應該就是轉職當藝人了」，意外引起熱烈討論。