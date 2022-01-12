12日受強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，昨日境外污染影響已趨緩，竹苗以北及東半部地區擴散條件轉好，空氣品質多為普通等級；中部以南位於下風處擴散條件較差，污染物有累積情形。依10時監測結果，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區主要為「普通」等級，中部近山區短時間達紅色警示等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級；雲嘉南及高屏局部地區短時間達紅色警示等級。

依監測資料顯示，12日受強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，竹苗空品區以北擴散條件普遍較佳；中南部地區位於下風處，易有污染物累積。

竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部空品區及澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，中部近山區、雲嘉南及高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

未來一週，12日至14日受（強烈）大陸冷氣團影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處仍易累積污染物；15日至16日（強烈）大陸冷氣團減弱，西半部地區擴散條件稍轉差，中南部地區稍易有污染物累積；17日鋒面通過及東北季風增強，迎風面擴散條件佳，下風處易累積。