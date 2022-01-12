2021年六都建物買賣移轉棟數刷新八年以來歷史新猷，永慶房產集團根據六都各地政局建物買賣移轉棟數資料，回顧2021年度六都熱門交易行政區，由桃園市桃園區以11686件遙遙領先，奪下六都最賣座行政區，台中市北屯區以9068件拿下第2名，而桃園市中壢區以8338件緊追在後位居第3名。

六都買賣移轉交易量前三名行政區中，桃園市便以「桃園區」及「中壢區」搶下兩席，其中桃園區全年買賣移轉棟數突破萬棟，來到11686件，單月破千棟的月份高達8個。另外同樣也在蛋黃區的中壢區，全年買賣移轉棟數也有8千多棟位居第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年重劃區開發一波波，市場推案量大、供給物件多元，能同時滿足首購、換屋及置產族等各式需求，如桃園就有中路重劃區、經國重劃區及小檜溪重劃區，中壢也有青埔特區、過嶺重劃區等。在產業投資、就業無虞、人口成長、交通建設及重劃區推案量大的催動下，加上房價相較雙北更具優勢，自然也就成為了「南客北漂、北客桃移」的購屋熱門選擇，住宅均價分別為桃園區22.2萬/坪、中壢區20.2萬/坪。

位居亞軍的則是台中市北屯區，在新興重劃區拉抬下，單年交易三度衝破千棟，其中全年更以9068棟，創下統計以來的歷史首見。

若就縣市別來看，前十大交易熱區新北市就囊括了四個名額，分別為板橋區、中和區、淡水區及新莊區。陳金萍指出，新北入榜的四個行政區，有以下幾個共通點，包括「強勁的需求」、「區域建設題材」，「大規模的重劃區」及「成熟生活機能」，吸引人口遷入，讓購屋需求持續上升，交易量也就活絡。