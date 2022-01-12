長榮(2603)、陽明(2609)去年第四季營收均創下歷史新高，遠優於第三季海運旺季表現，本土法人今天出具報告認為，預期兩大航商第四季獲利也將創高，長榮、陽明單季每股盈餘分別挑戰16元及15.5元。展望今年上半年，從SCFI指數、海運貨量及換約漲價觀察，保守估計長榮今年EPS將達55元，陽明將達57元，再創歷史新高。

過往第四季海運逐漸步入淡季，但這兩年疫情打亂節奏，塞港情況已經持續超過1年以上，貨櫃航商的營收、獲利扶搖直上，淡季出現不淡現象，長榮、陽明第四季營收數字可說抵上過往一整年的營收數字。

法人認為，SCFI指數去年第一季2782點，長榮單季EPS為6.75元、陽明為7.02元，最新SCFI指數已經突破5000點，達到5109點，比2021年全年平均3753點增幅達36％，加上目前大陸及東南亞積極復工，推升貨量需求，兩大航商獲利不言可喻。

報告認為，至少六大因素，讓運價指數今年第一季淡季不淡；塞港常態化；歐美零售庫存偏低；大陸及東南亞持續復工；RCEP生效；美西碼頭工人可能開始進行換約談判；馬士基、達飛、赫伯羅特可能解除先前的運價凍漲宣示。

而今年5月1日美國線換約將大幅調漲，下半年又進入傳統旺季，海運價量又有很高的機會超過去年下半年，對於今年長榮、陽明的獲利沒有悲觀理由。