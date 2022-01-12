澳洲鋰礦商Liontown Resources Ltd周三宣布與韓國樂金化學公司（LG Chem）簽定協議，旗下主要的鋰輝石（spodumene）項目將供應樂金電池部門。

受此消息激勵，Liontown Resources周三盤中股價上漲4%，稍早前一度飆升13%，創下2021年10月以來最大漲幅。在新能源車逐漸成為發展主流的題材帶動下，過去一年以來，Liontown股價已經飆漲近4倍。

樂金化學旗下電池部門LG Energy Solution的主要客戶包括特斯拉、通用汽車等。根據合作協議，LG Energy Solution將從Liontown旗下Kathleen Valley項目採購10萬乾噸（DMT）鋰輝石。

鋰輝石是製造電動車電池的主要原料。

跟進Vulcan Energy等澳洲同業的腳步，Liontown也和電動車製造商敲定重大供應協議。Liontown表示，這是其西澳Kathleen Valley項目的第一筆交易，將占該項目年產量近30%。該項目預計將於2024年投入營運。