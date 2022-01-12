美國總統拜登今天呼籲結束聯邦參議院超級多數規定，讓民主黨可以不顧共和黨反對，逕自進行他稱為攸關挽救美國民主的投票權改革。對拜登而言，這無異是場政治豪賭。

拜登在民權運動搖籃喬治亞州亞特蘭大講話時表示：「這是捍衛我國選舉、捍衛我國民主的決定性時刻。」

他要求在參院握有微弱多數的民主黨人支持兩項法案，以擴大投票參與，並預防他所稱會被用作壓制非裔和其他傾向民主黨選民的措施。

拜登表示：「參院每位成員投票前後的立場都會被歷史評斷，無一例外。」

參院50位民主黨人支持這兩項法案，但根據現行規定，通過法案需要60票。

拜登呼籲民主黨「想辦法」，如果共和黨不合作，那就該廢棄超級多數規定，也就是「冗長辯論」（filibuster）議事規則。

他說，「我支持改變參院規則，無論需要做何改變」，「包括廢除冗長辯論」。

這對拜登而言，是個高風險、高報酬的議題，他惹惱共和黨人的同時，也試著平衡黨內較保守派的聲音。

拜登上週在1月6日國會山莊暴亂週年之際發表強有力的演說後，將推動更大的選民保障稱為「轉捩點」。

他說，川普試圖翻轉2020年敗選結果後，共和黨人在州議會通過「意圖壓制你們選票，顛覆我國選舉」的地方法律。

「我問美國每位民選官員：你們想怎麼被記得？」

他對參院提出挑戰表示：「對那些支持壓制選民勝於選民權利的人，歷史永遠不會寬容。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110112