台藝人參演《我們同唱一首歌》遭批統戰 國台辦斥：網軍攻擊顯得蒼白

近期大陸官媒央視釋出《我們同唱一首歌》MV，內容提及兩岸之間歸鄉情感。結果作詞人方文山與參與演出的藝人遭台灣網友痛批被大陸統戰。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（12日）在例行記者會中回應，台灣同胞堂堂正正表達認祖歸宗的思念，綠媒和網軍攻擊顯得蒼白。

台媒提問，《我們同唱一首歌》MV，由周杰倫御用作詞人方文山作詞，台灣藝人蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農也用閩南話參與演唱。這首MV遭民進黨當局批評是統戰，並且對上述歌手和方文山有不同程度的網路攻擊。現在台灣藝人赴大陸發展除了要「德藝雙馨」，還得顧及兩岸政治氛圍，比夾心餅乾還緊張。對此，國台辦有何評論？

朱鳳蓮表示，《我們同唱一首歌》這首歌，由台海之聲和看台海製作推出。我聽了幾遍，很贊同台灣網友的一句評論，這是兩岸音樂人送給大家的「一份新年禮物」。

朱鳳蓮表示，這首歌以台灣三兄妹憑藉半張族譜到福建尋找祖籍地為背景，兩岸音樂人用心用情創作演繹，充分展示了台灣同胞思鄉盼團圓、兩岸同胞血濃於水的骨肉親情。

「尋根路，你我對話，穿越了海峽，兩岸從來是一家」，朱鳳蓮表示，透過這首歌，我們期待海峽兩岸的同胞們不僅一同唱歌，更是一起尋根，一起打拼。

針對這首歌在台灣受到一些綠媒和網軍攻擊，朱鳳蓮強調，大陸認為對於兩岸的親情，對於兩岸的聯結，任何造謠扯謊、惡意煽動、挑撥生事，都是蒼白的，台灣同胞堂堂正正表達對祖國的感情、表達認祖歸宗的思念，是任何人離間不了、打壓不了的。