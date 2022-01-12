新竹縣長楊文科11日於縣務會議中強調喝好水縣府都已妥善處理，頭前溪水質良好，請鄉親不用擔心，因此指喝好水公投是「假議題」；新竹市長林智堅12日則是在臉書貼文嗆楊文科，指喝好水不絕是假議題，請楊縣長要正視民意，不要藐視人民的聲音！

林智堅今天在臉書貼文表示，日前新竹市民用公投的方式，表達要喝好水的期待，但今天打開報紙卻看到新竹縣長楊文科竟公開指稱喝好水公投是假議題，這讓他覺得很不可思議，他要呼籲楊縣長要正視民意，不要再推三阻四、藐視人民的聲音。

新竹市長林智堅12日在臉書貼文嗆新竹縣長楊文科，指喝好水不絕是假議題，請楊縣長要正視民意，不要藐視人民的聲音。（摘自林智堅臉書／陳育賢新竹傳真）

他說，過去這幾年，新竹市政府努力推動喝好水三部曲，2019年向台水公司爭取大新竹地區飲用水庫水，再來，修改廢汙水下水道自治條例，明訂事業用戶汙廢水需納管或以專管排放，不得排入頭前溪自來水湳雅取水口上游。

另還爭取北水南調，將「桃竹備援管線」拉到大新竹，每日供應最高20萬噸的石門水庫水，目前大新竹已有近8成的用水，來自水庫水。

反觀，民眾關心頭前溪上游的廢汙水問題，隆恩堰、湳雅取水口上游，有許多縣轄的事業工廠，甚至之前也有傳出令人驚悚的洗屍水問題，這凸顯了環境治理，需要事權統一的地方政府，才能從根源著手，有效治理，這也是廣大新竹鄉親的共同的期待。

過去幾年，市政府與中央非常努力，解決民眾要喝水的問題，但很遺憾，楊縣長卻態度消極，更用假議題的嘲諷，蔑視廣大新竹鄉親用公投展示的民意。

林智堅指出，民主就是要以人民的意見為依歸，我們都是人民的公僕，在喝好水議題上，市府會推動「廢汙水管理自治條例」立法前期的準備，另外，市府也成功爭取2014年再增加9萬噸石門水庫水的供應，並持續推動公共汙水下水道接管工程，以積極作為回應大新竹民眾的訴求。

且從這件事情也可以看出，他一再強調，事權統一、效能的重要性，如果大新竹合併升格，包含交通、環境治理、喝好水等議題，有1個強而有力、事權統一的地方政府，才能通盤解決。