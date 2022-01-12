恐怖Omicron讓多國確診數狂飆，美國甚至單日暴增百萬例確診，對此，加州大學舊金山分校健康中心傳染病專家莫妮卡認為，面對Omicron只戴一層布口罩或外科口罩恐怕是擋不住病毒，建議大家可以戴N95口罩或在外科口罩外面，再戴一個布口罩，但後者是否眞能提升保護力，可能還須更多研究證實。

綜合外媒報導，加州大學舊金山分校健康中心傳染病專家莫妮卡（Monica Gandhi）認為，只戴一層布口罩或外科口罩對Omicron沒啥用，若不想暴露在任何風險中，建議要戴正確的口罩。

莫妮卡推薦選擇N95口罩或在大陸、韓國與歐洲地區獲得認證的同等級口罩（KN95、KF94及FFP2）。如果上述的口罩實在難以取得，也可以在外科口罩外面，戴上一層布口罩。但究竟這樣的戴法能否有效防Omicron，還需要更多研究證實。

另喬治華盛頓大學的急診醫師和公共衛生教授溫麟衍（Leana Wen）也曾說過，面對這種透過空氣傳播的病毒，至少應戴3層醫療口罩來預防。對許多人來說，拋棄式醫療口罩多不太貼合臉型，因此透過在外層戴上布口罩提高貼合度，也許能降低病毒趁虛而入的機會，但如果可以的話，仍建議大家使用N95或KN95口罩。

針對美國專家的說法，前台大感染科醫師林氏璧曾表示，台灣還不需要走到戴N95口罩那一步，因為目前看來Omicron主要仍是透過飛沫傳播，因此能夠長時間、正確的配戴口罩其實更重要，大家使用外科醫用口罩即可。