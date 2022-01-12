去年度疫情衝擊國內內需產業，今年1月1日基本工資調整，為減緩調漲基本工資對事業造成的負擔，政府將補貼受疫情影響事業因基本工資調漲的人事成本增加，系統將於2022年1月17日上線，開始受理事業申請，凡與內需服務業相關的產業如農業、批發零售業、餐飲業等服務業，或受疫情連帶影響之工業如食品製造業等業者，均可申請。

經濟部指出，基本工資補貼方案的要點已在去年12月28日公布，申請事業只要符合去年9月及10月營收較109年同期衰退20％之條件，且設立投保單位者，將由政府補貼雇主因基本工資調漲所增加之成本，連續補貼6個月；今年1到6月投保薪資在2萬5250元級距的員工人數及部分工時員工人數（投保薪資2萬4000元以下級距者），分別以每人每月1000元及560元計算補貼；但每個月補貼人數上限，以去年10月31日投保在2萬4000元、2萬5200元等二個投保薪資級距的員工人數及部分工時員工（投保薪資2萬3100元以下級距者）人數為限；至於65歲以上員工及永久居留的外籍人士，也得以其職業災害或勞保投保身分列入補貼計算。

近期內需服務業者反應各項經營成本增加，陸續傳出調漲售價，經濟部表示，如業者因基本工資調漲而增加人事成本，政府已提供基本工資補貼方案，透過補貼資源之挹注，減輕企業的人事成本負擔，希望業者能暫緩調漲售價，政府各機關也正積極把關食材價格合理性，呼籲業者多善加運用相關政府資源，除能分攤整體成本壓力，也可良性回饋消費者，盡量維持不漲價，讓全民共享經濟成長及薪資調升的成果。

經濟部也強調，政府推動基本工資補貼與業者共體時艱，但也要求事業能夠肩負企業社會責任，保障員工及兼顧消費者權益。如果於補貼期間有違反勞動基準法第21條有關基本工資之規定而遭裁罰者，或經公平會、法務部等查獲於補貼期間有不法哄抬物價、囤貨居奇等行為，經濟部將撤銷並追回補貼款。

為讓業者瞭解申請細節，經濟部即日起至1月20日期間，將於北、中、南及離島舉辦補貼說明會，有意申請者可踴躍報名；亦可撥打客服專線02-7752-3600洽詢申請資格及補貼內容。