2021房市好夯，預約看屋數年增達3成6！依據樂屋網站上數字顯示，去年總體中古屋市場表現暢旺，相較2020年訪客數增加2成以上，預約看屋數更大增逾3成6；此外，賣方轉拋至中古市場的預售屋物件，也來到近萬件的高水位，評估預售屋禁止換約修法若逐漸明朗，預售屋拋售件數有機會再創一波高峰。

依據樂屋網站上數字統計，去年12月無論是訪客數或網路預約看屋數，相較前月份皆下滑約1成，但相比前一年度同期仍是呈現正成長，綜觀去年整體中古屋網路買氣，相較2020年訪客數提升21.6％，預約看屋數則增加36.5％；細看逐月表現，3月曾有一波小高峰，隨著疫情升溫而逐步下滑，5月跌至2021年最低點，之後再反彈回升，9月、10月衝到去年最高，之後又略為下滑。

樂屋網總經理蕭政華指出，由於不少買方期望國曆年底前買到房子，好在農曆過年前入住，房仲業者則因績效考核、獎金制度與營收考量等，也想在國曆年底前成交，從成交時間往前回推，買方至少要在8、9月就開始進行上網找房，才有機會在當年進行後續實體看屋及成交，因此網路找房的行為多半會在9月、10月出現一波高峰，12月降溫亦可預期，且降溫但仍有餘溫，因此年增率仍是呈現成長。

此外，樂屋網觀察站上屋主或仲介刊登的預售屋物件數變化，去年5、6月達到一波高峰，物件數突破1萬多件，後來數量微微往下走，但仍維持在9千多件的水準，到了11月又出現第二波高峰，12月底物件數為10936件，年增率高達64％。

樂屋網指出，過往站上賣方轉手的預售屋件數大概維持在3、4千件左右，但從2020年10月內政部與各地方政府大動作稽查預售屋，站上的預售屋件數就明顯上升，在去年7月房地合一2.0上路前衝出一波高峰，此後就持續維持在高水位，儘管12月9日官方拋出擬修法禁止預售屋換約，引發市場譁然，但拋售的預售屋件數並無明顯波動，評估是因為草案尚在討論階段，賣方尚處觀望，倘若今年修法進度明朗，有可能在新政上路前，再湧現一波拋售高峰。