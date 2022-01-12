科學家已經看到英國Omicron疫情跨越高峰、美國即將攀上頂點的訊號，代表接下來新增病例將急速下降，因為Omicron已經沒有人可以感染了。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）地方主任芬頓（Kevin Fenton）表示，倫敦地區已經跨過或正在Omicron疫情高峰。

美聯社報導，西雅圖華盛頓大學（University of Washington）的最新新冠模型預測顯示，美國每日新增確診人數將在19日攀上高峰，達120萬人，接下來新增病例將會急速下降，該校流行病學家莫卡德（Ali Mokdad）說明，「這只是因為所有能被感染的人都已經被感染了。」

Omicron被證實更具傳染力，首度在南非檢測出後，至今只過1個半月，莫卡德說：「它將會如同崛起時那樣快速下降。」

不過他也指出，若計入未進行病毒檢測的隱藏病例，模型預測美國早就過了病例頂點，高峰落在6日，約有600萬人確診。

德州大學「COVID-19疫情模型協會」（COVID-19 Modeling Consortium）也預測美國單日確診人數將在本周攀上巔峰，協會主任麥爾斯（Lauren Ancel Meyers）警告不能鬆懈，即便疫情趨緩，仍舊會有很多人感染；莫卡德也警告，接下來2至3周，美國仍舊會相當艱辛。

同時間英國每日新增確診人數也開始下降，上周平均單日新增確診數為14萬人，英國1月初曾有單日逾20萬人確診的紀錄。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）地方主任芬頓（Kevin Fenton）9日才表示，倫敦地區已經跨過或正在Omicron疫情高峰。英國開放大學（The Open University）統計學榮譽退休教授麥康威（Kevin McConway）也表示，雖然英格蘭東南部等地區的病例仍在增加，不過倫敦的疫情可能已經達到高峰。

美英兩國可能經歷南非的情況，南非在一個月內疫情攀上高峰後就急速下降。

不過專家也警告，美英兩國下一階段的疫情將如何發展仍充滿不確定性，因為不是所有地區都已進入高原期，即便新病例數下降，患者及醫院仍將痛苦數周、甚至數月。

美聯社指出，比起法國、義大利等歐洲國家採取較嚴格的防疫措施，英國政府採納最低限制對抗Omicron，可能能讓病毒更快速地在人群中流竄、順其自然發展並結束。

南非金山大學（University of the Witwatersrand）健康科學系主任馬帝（Shabir Mahdi）認為，歐洲國家實施封鎖不一定會造就較少的Omicron病例，疫情可能會延續更長一段時間。

世界衛生組織（WHO）昨（11）日引用華盛頓大學的模型預測，8周內半數歐洲人口會感染Omicron。

不過英國東安格利亞大學（University of East Anglia）醫學教授杭特（Paul Hunter）等專家預期，屆時全世界將已跨越Omicron疫情高峰，「可能會有起有落，但我希望復活節時，我們將會擺脫（Omicron）。」