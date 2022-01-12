大陸國務院辦公廳11日印發《關於做好跨週期調節進一步穩外貿的意見》，指出當前大陸外貿面臨的不確定不穩定不平衡因素增多，將進一步擴大開放，做好跨週期調節，助企紓困尤其是中小微外貿企業，努力保訂單、穩預期來促進外貿平穩發展，具體提出如加大出口信貸支持、增設電商綜合試驗區等15條政策措施。

該《意見》也要求，各地區與相關部門要高度重視做好跨週期調節，切實支持中小微外貿企業降成本，將減稅降費等措施落實到位，繼續整治亂收費、亂罰款等問題，再結合實際問題推出針對性的支持措施並落實到位。

根據新華社報導，主要措施包含像是加強財稅金融政策支持，要加快出口退稅進度，鞏固提升出口信用保險作用，加大對中小微外貿企業、出運前訂單被取消風險等的保障力度；同時加大出口信貸支持，重點緩解中小微外貿企業融資難、融資貴問題。

此外，還要保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定，提升外貿企業匯率避險意識與能力，積極穩妥推進人民幣跨境貿易結算。

在產業方面，則是進一步鼓勵外貿新業態發展。增設一批跨境電子商務綜合試驗區，培育一批離岸貿易中心城市（地區），積極利用服務貿易創新發展引導基金等，同時鼓勵金融機構以市場運作方式加大對各類企業建設和使用海外倉的支持。