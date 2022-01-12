中華網龍旗下知名三國MMO回合制手遊《吞食天地M 2.0守衛劍閣》今（12）日全新推出「多功能小屋系統」，玩家除了可以精心設計自己的小屋，提高裝潢分數增強角色實力，還能拜訪好友小屋領取獎勵，一起圍爐泡澡增進情誼，更設有放置武將在小屋駐紮定居功能，讓玩家突破自我界限！

《吞食天地M2.0守衛劍閣》巴豆房產開張囉！小屋系統破格登場！

專屬設計小屋 自由裝潢不同風格

本次更新加入「多功能小屋系統」，每位玩家可以擁有4間小屋，每間最多增建2層樓，藉由收集各式風格家具打造專屬Dream House。家具共有14種品項，分別是地毯、牆面、地板、桌子、椅子、窗戶、櫥櫃、浴室、床、牆飾、綠植、隔斷、裝飾品、雜物等，收集家具還能得到裝潢分數，當累積達到指定分數，就可以升級與獲得額外加成屬性，增強角色實力！

精心設計自己的小屋，提高裝潢分數、增強角色實力！

拜訪好友小屋 社群互動再升級

多功能小屋設有互動功能，所有一轉以上的玩家都可以到好友小屋互相拜訪，與好友一起聊天、圍爐、泡澡，領取各種好康獎品！玩家還能透過贈送禮物來提高與好友的好感度，以及提升好友魅力值，達到一定的魅力值即可得到獎勵，且魅力值會登錄在小屋的「魅力排行榜」，每月前五名玩家還可以獲得永久稱號！

拜訪好友領取獎品，和好友一起圍爐、泡澡

放置武將 突破界限

擁有夢寐以求的Dream House，也別忘記勞苦功高的武將們！研發團隊特別在小屋系統加入武將駐紮定居功能，凡等級達到2轉120等的武將，都可放置於小屋內，每層樓最多駐紮4位武將。如果同樓層武將放置組合與武將圖鑑相符，還能獲得相應的角色屬性加成，突破自我界限！