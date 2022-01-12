喬山(1736)2021年在商用健身器材恢復成長動能，加上富士醫療貢獻全年度營運，帶動營收持續成長，不過，毛利率在原料成本增加與台幣升值不利因素干擾，再加上運費大增之下，法人認為獲利表現保守以待。

展望2022年，喬山商用健身器材將持續成長，按摩椅產品穩定成長，預期整體營收將持續成長。而在毛利率表現方面，受惠運費與原物料因素已陸續向客戶調整價格，外加生產效率提升與高毛利的商用健身器材比重提升，對毛利率逐季回升，全年度營收及獲利可望聯袂成長。

喬山2022年商用市場在歐美健身房恢復營運，歐美健身房客戶採購比率提升與客戶滲透率增加，加上亞洲地區健身房興起，可望帶動喬山商用市場營運持續成長。

喬山2022年家用健身器材在2021年基期墊高因素，加上疫情衝擊逐漸趨緩，家用健身器材出貨量將面臨下滑趨勢，但喬山將推出許多互聯網用途的家用健身器材，搭配健身房客戶銷售，有助喬山家用健身器材維持成長腳步。