IC載板廠景碩（3189）受BT載板短期庫存調整及子公司晶碩營運轉淡，2021年12月及第四季營收低於預期。不過，投顧法人認為載板吃緊趨勢不變，雖略為下修獲利預期、將目標價自320元修正至300元，仍維持「增加持股」評等。

景碩股價去年底觸及251元波段高點後拉回，昨（11）日下探199.5元的近3月低點，回測200元關卡支撐。今（12）日開高上漲3.25％至206.5元，早盤持穩盤上、截至11點半維持小漲近1％。三大法人近日持續偏空調節，本周迄今合計賣超1169張。

景碩2021年12月自結合併營收31.7億元，雖月減9.28％、降至近5月低點，仍年增達25.67％，創同期新高、歷史第五高。使第四季合併營收99.53億元，季增1.91％、年增達31.87％，連3季改寫新高。累計全年合併營收356.72億元、年增達31.64％，再創歷史新高。

投顧法人指出，景碩去年12月營收表現低於預期，主要受到BT載板客戶年底庫存調整盤點、以及隱形眼鏡子公司晶碩轉弱，分別影響約2億元及1億元，使第四季營收季增率低於預期的5％。不過，由於產品有機會在1月初出貨，使1月營收有機會回升。

不過，展望2022年首季，因工作天數較少，且貢獻營收達2成的美系客戶淡季調整，投顧法人預期景碩除ABF載板的其餘產品營收均將下滑，使合併營收季減7～9％。其中，手機應用處理器（AP）BT載板台系客戶營收估季增5％、但美系晶片客戶則將季減10％。

展望後市，由於多晶片封裝趨勢使ABF載板平均層數持續增加、2023年層數增幅可望擴大，加上層數增加將使生產良率下滑，景碩預期ABF載板至2025年仍將供不應求，預估今年平均售價（ASP）將續揚10～15％，BT載板平均售價則預期持平。

因應ABF載板持續供不應求，景碩積極擴產因應客戶需求，去年資本支出約120億元、今年預期亦有100億元。去年底ABF載板月產能約1800萬顆，目標今年及明年第二季將分別擴增達2600萬顆、4000萬顆。BT載板產能則預期持平。

鑒於客戶庫存調整影響去年第四季及今年首季展望，投顧法人將景碩去年及今年獲利預期分別調降0.8％、6％，並據此將目標價自320元下修至300元，但看好ABF載板供給吃緊趨勢不變、BT載板明年動能亦可望增溫，維持「增加持股」評等。