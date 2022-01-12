威剛(3260)以智慧自主移動機器人為研發基礎，考量新冠疫情與臨床需求，開發出具有噴霧殺菌與紫外線殺菌功能的機型，於12日正式加入新竹臺大分院環境清潔消毒團隊。

威剛科技與新竹臺大分院於110年7月發表「C-Rob智慧自主移動機器人 (C-Rob Autonomous Mobile Robot，C-Rob AMR)--台威醫寶」完成概念性驗證(Proof of Concept；POC)後，新機型進一步將智慧自主機器人的優勢發揮，於12日正式加入新竹臺大分院環境清潔消毒團隊，輔助清潔人員於生醫醫院竹北院區門診候診區與門診診間等進行例行性清潔消毒工作，透過人機協作提升感染管制效能，維護就醫民眾健康。

威剛科技董事長陳立白表示，台威醫寶的首要任務將以環境消毒為主軸，整合噴霧殺菌、紫外線殺菌、智慧導航、避開障礙以及精準定位等功能；將在第二階段以優化的AI演算法，進階智慧技術，增加包括清潔、語音導引、跟隨技術及運送等功能，結合護理人員行為模式及智慧偵測，進一步有效協助護理人員執行臨床護理服務。

新竹臺大分院智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎副院長表示，智慧醫療所希望達到的目標就是在醫療服務方面可以精確化、安全化以及有效率。現階段台威醫寶可運用於大範圍、大面積的環境清潔消毒，透過智慧路徑規劃建置的功能，台威醫寶在掃瞄地圖後即可自行依清消路線行走。將與威剛團隊繼續合作研發更具效率的紫外線殺菌機器人，以提升醫療照護品質。