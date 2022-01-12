倫敦金屬交易所（LME）期鎳上漲5%，達每噸21430美元，創10年來新高，預計將拉抬後續不鏽鋼價格。但因本月不鏽鋼上游跌價，第一季相關業者業績估比上季高點下滑，不鏽鋼股欠缺資金點火，今日表現不強，彰源(2030)、允強(2034)小漲相對有撐。

倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨1月11日全面上漲，其中，期鎳上漲5%，來到每噸21430美元，創2012年2月以來新高。

隨著主要成本鎳價攀高，預料將帶動後市不鏽鋼價上漲；不過，不鏽鋼上游煉鋼廠燁聯(9957)盤價連兩個月跌價加上第一季工作天數少，不鏽鋼廠本季營運預料比上季高峰下滑。

燁聯1月內銷304系熱冷軋鋼板每公噸降6000元，430降3000元，內銷為連續第二個月降價；至於外銷則維持平盤。

燁聯表示，雖原料面沒有太大的變化，考量下游銷售及流通價下滑情況，與下游共體時艱，決定調降盤價。展望後市，隨著中國市場回穩且持續減產，有助於市場信心，今年開春後市場可望擺脫困境。

去年第四季，國際鎳價原料價格續走強，不鏽鋼上游廠燁聯、唐榮(2035)第四季盤價仍比上季走揚，業績續旺可期。隨著不鏽鋼價2021年第四季仍趨於漲勢，有利相關廠商營運，預計下游的允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第四季營運力拚持續成長，去年全年也將全面創下佳績。今年首季因市況較平淡且工作天數減少，業績動能減退。