基隆市政府自2019年起推動新生兒閱讀禮袋發放，將圖書閱讀與市政府各項育兒資源整合，每年最大特色為發行當年度限定嬰幼兒閱讀借閱證。文化局今年挑選「2021基隆美展」西方媒材類優選獎作品《徬徨少年時》作為卡面，希望在基隆出生的新生兒，都能堅持夢想、活出自我。

文化局長陳靜萍說，2020年文化局首次嘗試，結合典藏之基隆新銳畫家許智瑋作品《港都的漫遊》，推出借閱證，獲熱烈迴響；2021年選用基隆美展基隆獎作品《雨過天晴》、2022年再度由「2021基隆美展」中，挑選西方媒材類優選獎作品《徬徨少年時》作為卡面，跳脫制式圖書借閱證的想像，秉持推廣美感教育可以從小開始。

陳靜萍提到，這次作品以兩位青少年為主角，描寫成長過程中的徬徨與困惑，圍繞的貝殼與玻璃瓶乘載著童年的美好與夢想，窗後如同神獸般的白鹿引領少年找回自我，不再迷惘，希望藉此畫作勉勵基隆每位孩子在成長過程中，都能在堅持夢想的道路上，忠於自我找到方向。

圖書資訊科長鄭婕希補充說明，民眾在辦理出生登記時，即可一併領取閱讀禮袋，且申辦公共圖書館借閱證，今年也將結合新生兒閱讀禮袋內的閱讀指導手冊，自1月起將推出親子共讀技巧講座，分別以0至3歲、4至6歲嬰幼兒共讀技巧為主題，帶領新手父母學習說故事、共讀訣竅，持有當年度新生兒限定借閱證的家庭，並加贈繪本1冊，藉此鼓勵培養親子利用圖書館的習慣。