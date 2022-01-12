有賺才敢大聲。新光金控12日發布其每年初全國經理人會議確定的經營策略，2022年有六大主軸，第一項就是「穩定獲利，增加淨值」，2021年自結稅後獲利224.86億元的新光金，創其成立20年來的獲利新高，且獲利金額、每股稅後獲利（EPS）在15家金控中都排名第七，今年更立志要穩住獲利，永續經營。

新光金今年的六大經營主軸，分別是穩定獲利，增加淨值；資源整合，深化綜效；數位轉型，優化體驗；開創利源，拓展市場；注重法遵風控，完善公平待客；落實公司治理，推動永續經營等。

若與2021年新光金擬訂的五大經營與發展主軸相比，即深耕客群，擴大價值；數位扎根，驅動轉型；控管風險，提高淨值；公司治理，接軌國際；培育人才，促進成長，不難看出新光金這二年來都極看重「數位轉型」、「提升淨值」、「風險控管」及「公司治理」，2022年更強化的是注重法遵，深化金控的跨售綜效，進一步拓展市場及新利源，最重要的是穩住獲利水準。

2021年新契約保費約528億元的新光人壽，在壽險業中約排名第九，主要是2021年大家都在賣投資型保單，前10名中除了尚不能賣投資型保單的南山人壽外，就是新光人壽投資型保單占比偏低，其全年資型保單新契約保費約占新契約保費的7.8％左右，導致業績排名不夠靠前，所以2022年新光金總經理吳欣儒也已宣布，要推動投資型保單，達到跨售的業務目標。

亦即新光銀、元富證券等應也會加入銷售新壽投資型保單的行列，強化2022年新壽的業績表現。

除了穩定獲利外，新光金近年一直強調要增強淨值，主要還是子公司新光人壽的部分，2021年新壽淨值增加200多億元，去年9月底淨值比拉上5.05％，年底有機會再增加一些，以強化財務相關指標。

新光金董事長許澎表示，新的一年將面臨更多挑戰，數位金融的創新發展是共同目標，要求新光金全員都要恪守主管機關重視的各項政策，落實ESG、強化資安及普惠金融，全球疫情仍未緩解，防疫方面也不可懈怠，期望新光金能成為國內外永續發展的標竿企業。