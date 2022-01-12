曾姓屋主將台南市的房屋租給龔姓男子後，龔男卻於2019年8月1日在屋內輕生身亡，導致該屋成為凶宅，房價也大跌。但因龔男已經死亡，屋主向龔男的遺產管理人提起侵權行為損害賠償之訴，因對方也同意屋主的請求，台南地院判賠69萬8000多元。

判決指出，曾姓屋主主張位於台南的房屋租給龔男後，龔男於2019年8月1日在該屋輕生身亡，害他的房屋變成凶宅。經台南地院委託不動產估價師公司對該屋估價後，評估該屋在正常的情況，原來的市值總價為234萬多元，但因房客在屋內輕生身亡，造成房價減損65萬5000多元。

此外，除了房價減損，因龔男輕生，導致房屋內的地磚、廢棄物處理、屋內重新油漆等回復原狀費用也需4萬3000 元，屋主合計求償69萬8000多元。

法院審理時，龔男的遺產管理人表明同意給付屋主求償金額。法官根據不動產估價師公司的估價報告書，也認同凶宅減損價值為65萬5000多元；加上屋主主張的4萬3000元房屋回復原狀費，合併判賠69萬8000多元。

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