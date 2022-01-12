萊鎂醫（6633）繼2021年營收以1.46億元，交出年成長1204.33%佳績後，12日宣布，旗下iNAP負壓睡眠呼吸治療裝置產品，取得英國UKRP許可，產品將可順利在英國上市銷售，為2022年的營運吃下大補丸。

錸鎂醫表示，在於成功拓展美國業務後，該公司也於2021年年底接獲底英國訂單，惟經銷商雖對於未來的銷量看好。但因英國已經脫離歐盟體制，相關的進口法規也需要重新申請以及註冊。在應對新法規的前提下，英國經銷商敦促萊鎂醫於農曆年前取得UKRP登記以及相關認證。在全體同仁齊心合作下該公司已於2022年1月7日獲准對應英國進口法規之認證，即日起可順利在英國銷售。

受惠於業務拓展，包含萊析樂家用快篩試劑出貨與美國子公司推展線上醫療服務等綜合效益，錸鎂醫2021年12月合併營收以2582.1萬元，連續2個月創同期新高，年成長率為2105.44％；累計年度營收1.46億元，年成長1204.33%，營運表現亮眼。

萊鎂醫表示，近一季以來因新興變種病毒肆虐加上季節性因素，新冠居家快篩試劑持續受到關注，萊析樂核酸快篩的市場需求可望再度提升，再加上iNAP負壓睡眠呼吸治療裝置在歐美各國等海外市場的正面進展，對於後續營收表現，極具信心。