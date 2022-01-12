台中市警犬隊目前汰換部分領犬員，並訂下「領犬員任期以兩年為限」新規定。時代力量台中黨部今天舉行記者會說，中市「領犬員考核制度徹底檢討，勿讓警犬成官員作秀工具」。市警察局表示，該局參酌關務署及他單位工作犬相關規定，持續滾動修正檢討，表現良好可留任無年限規定。

時代力量台中黨部指出，市警犬隊去年11月修訂《台中市政府警察局警犬隊領犬員甄試暨支援及候用作業規定》，明定「領犬員任期以兩年為限」，並在同年12月的甄選中，原8位領犬員有4名遭到汰換。請市府把領犬員的考核及培訓機制說清楚，並善待工作犬健康與生活空間。

時力東南區主任徐小媚說，研究顯示，成年狗的智商相當於5歲孩童，台中市領犬員任期以2年為限的制度，如同讓5歲小孩每2年換1次媽媽，荒謬制度獨步全球；工作犬與領犬員是需要相互適應、長期培養默契的伙伴關係，輕易更換領犬員將會造成犬隻極度的不安。

台中市警察局表示，警犬隊現任服役7隻警犬，部分將屆服役年限，考量犬隻銜接汰換，於去年9月新進3隻拉布拉多幼犬預作培訓。本次甄試，留任資深領犬員4位，帶領4位新進領犬員實施1對1教導培訓；犬隻經長期訓練，均具高度服從與穩定性，可讓新進人員快速上手。

警察局強調，外界關心警犬隊領犬員遴用制度，警察局局將參酌關務署及他單位工作犬相關規定，持續滾動修正檢討，並持續培養優秀的領犬員，協助偵查犯罪及各大集會安全維護，守護台中市的治安。