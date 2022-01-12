《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）1月1日起正式生效。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（12日）在例行新聞發布會中表示，在大陸的台資企業可充分享受RCEP成員方關稅及原產地規則優惠，打開更廣闊市場。

朱鳳蓮表示，RCEP於今年元旦正式生效。這是一個現代、自由、高質量、互惠的大型區域自貿協定，標誌著當前世界人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區正式起航，成員之間貿易、投資等方面將實現高水平的自由化和便利化，為區域和全球經濟復甦增長注入強勁動力。

朱鳳蓮指出，RCEP生效後，區域內90％以上貨物貿易將逐步實現零關稅，貿易成本和商品價格將大幅降低，特別在石化、機械、紡織、農業等重點領域將更為明顯。

RCEP生效後，將給在大陸的台胞台企帶來哪些好處？朱鳳蓮表示，在大陸的台資企業可充分享受RCEP成員方關稅及原產地規則優惠，打開更廣闊市場；同時，大陸各項區域發展規畫、支持企業融入高質量發展的政策措施以及加快改革開放等各項紅利疊加，將為台胞台企帶來更大的發展空間、提供更多發展機遇。

朱鳳蓮表示，大陸將一如既往大力支持台商台企在大陸實現穩定、良好發展，歡迎更多台商台企來大陸投資興業，歡迎更多台灣同胞來大陸追夢築夢圓夢。